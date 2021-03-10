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- Zonguldak’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı
Zonguldak’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı
Kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü havaya savruldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 10.03.2021 - 17:29
- Güncelleme : 10.03.2021 - 17:43
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kaza meydana geldi.
Kazada, Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyir halinde olan Cemal K. idaresindeki hafif ticari kamyonet, aynı istikametteki Orkun B.’nin kullandığı motosiklete çarptı.
17 yaşında olduğu öğrenilen Orhun B., çarpmanın etkisi ile savruldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Orkun B., bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI
Kazada zarar gören motosiklet, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.