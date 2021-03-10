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    Zonguldak’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı

    Kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü havaya savruldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 17:43
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    Zonguldak’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kaza meydana geldi.

    Kazada, Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyir halinde olan Cemal K. idaresindeki hafif ticari kamyonet, aynı istikametteki Orkun B.’nin kullandığı motosiklete çarptı.

    17 yaşında olduğu öğrenilen Orhun B., çarpmanın etkisi ile savruldu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Orkun B., bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

    Kazada zarar gören motosiklet, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

    Zonguldak’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı #1

    Zonguldak’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı #2

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