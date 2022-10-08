Kandil Gecesi camiye gelen bir kadın, cemaatin şaşkın bakışları arasında hakaretler yağdırarak camiden ayrıldı.

Zonguldak'ta Kadir Gecesi ilginç anlar yaşandı.

Kandil Gecesi dolayısıyla program düzenlenen Uzun Mehmet Camii'nde saat 19.35 sıralarında camiye gelen Ö.D. isimli kadın, cami içerisine ayakkabıları ile girerek cemaate hakaretler yağdırdı.

Cemaatin şaşkın bakışları arasında camiden ayrılan Ö.D., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Yapılan incelemede Samsun ve İstanbul ilinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılan Ö.D. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan işlem başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.D., Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Zonguldak'ta Kandil Gecesi'nde camiye girip hakaretler yağdırdı







