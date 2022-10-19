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    Zonguldak'ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu

    Zonguldak-Ankara yolunda yol çalışması sırasında hafriyat kamyonunun kapağı açılmayınca dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
    • 19.10.2022 - 20:08
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 20:33
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    Zonguldak'ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu

    Zonguldak'ta akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolunda 06 BM 4454 plakalı Mercedes kamyonet sürücüsü Oktay K., karayolu çalışması sırasında yük boşaltırken, kamyonetle beraber dereye uçtu.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Yaralı sürücü kurtarıldı

    Olay yerine AFAD ekipleri yaralı sürücüyü kamyonetten kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    İHA'nın aktardığına göre olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Oktay K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Zonguldak'ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu VİDEO

    Zonguldak ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu #1

    Zonguldak ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu #2

    Zonguldak ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu #3

    Zonguldak ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu #4


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