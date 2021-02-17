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    Zonguldak'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti

    Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçerken, 165 köy yolu ulaşıma kapandı. Araçlar yolda kaldı.
    • DHA
    • 17.02.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 15:37
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    Zonguldak'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti

    Zonguldak'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeni ile merkez ve ilçelerde yüksek kesimlerde bulunan bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Merkez ve ilçelerde 165 köy yolu ulaşıma kapandı, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

    TIRLAR YOLDA KALDI

    Yoğun kar yağışı nedeni ile Zonguldak'ın İstanbul ve Ankara karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TIR şoförleri karla kaplı yolda zor anlar yaşadı.

    Zonguldak'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti ViDEO

    Zonguldak ta kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti #1

    YAĞIŞIN DURMASINI BEKLEDİLER

    Karla kaplı yolda ilerleyemeyen araçlar, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yollarına devam edebildi. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler ise kar yağışının durmasını bekledi.

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