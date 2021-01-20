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    Zonguldak'ta kardan adama saldırdı, yere düşmekten son anda kurtuldu

    Zonguldak’ta bir vatandaş yaklaşık 2 metre boyundaki kardan adama tekme tokat atarak devirmeye çalıştı. Kardan adama saldırma görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 21:31
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 22:09
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    Zonguldak'ta kardan adama saldırdı, yere düşmekten son anda kurtuldu

    Zonguldak'ta Büyük Uyanış Derneği Zonguldak İl Başkanı Murat Karadeniz tarafından yapılan kardan adam kimliği belirsiz bir kişi tarafından yumrukların hedefi oldu.

    Şahsın kardan adama saldırma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

    KARDAN ADAMDAN DAYAK YİYEN VATANDAŞ"

    Karadeniz, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Karadeniz'in "Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş" diye yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni topladı.

    Zonguldak'ta kardan adama saldırdı, yere düşmekten son anda kurtuldu VİDEO

    Zonguldak ta kardan adama saldırdı, yere düşmekten son anda kurtuldu #1

    Zonguldak ta kardan adama saldırdı, yere düşmekten son anda kurtuldu #2

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