Zonguldak'ta, kardeşlerin gezintisi kazayla bitti

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Gece yarısı sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kardeşiyle gezmeye çıkan Özge Özsoy'un kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi üzerine kardeşi ile gezmeye çıkan Özge Özsoy'un kullandığı 67 TZ 599 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan ve Özgür A.'nın kullandığı 67 TA 994 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Özsoy'un otomobili, refüje çıkarak durabildi.

2 YARALI

Kazada, sürücü ile araçta bulunan kız kardeşi Öznur Özsoy yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Öznur Özsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alkollü olduğu iddia edilen diğer sürücü Özgür A. ise otomobilini kaza yerinde bırakarak kaçtı. Kazada hurdaya dönen araçlar, çekiciyle kaldırıldı.

OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI: 2 YARALI

Aynı saatlerde gerçekleşen başka kazada ise Ereğli-Alaplı yolunda arkadaşı D.B. ile gezmeye çıkan 41 KE 467 plakalı otomobilin sürücüsü U.E., direksiyon kontrolünü kaybederek refüje çıktı.

Kazada, sürücü U.E. ile arkadaşı D.B. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı.