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- Zonguldak’ta kavga anları kameraya yansıdı
Zonguldak’ta kavga anları kameraya yansıdı
Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada 2 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- İHA
- 26.06.2021 - 09:15
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi’nde, F.B. ve abisi F.B., Y.G. isimli bir şahıs ile tartışmaya başladı.
Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Y.G. hem ensesinden hem kaşından kesici aletle yaralandı.
Kavgaya karışan O.Ü. ise tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların araya girmesi ile sonlanın kavga, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Zonguldak’ta kavga anları kameraya yansıdı VİDEO
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaralanan Y.G. tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan F.B. ve abisi F.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.