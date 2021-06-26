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    Zonguldak’ta kavga anları kameraya yansıdı

    Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada 2 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 26.06.2021 - 09:15
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    Zonguldak’ta kavga anları kameraya yansıdı

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi’nde, F.B. ve abisi F.B., Y.G. isimli bir şahıs ile tartışmaya başladı.

    Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Y.G. hem ensesinden hem kaşından kesici aletle yaralandı.

    Kavgaya karışan O.Ü. ise tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

    VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

    Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Vatandaşların araya girmesi ile sonlanın kavga, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Zonguldak’ta kavga anları kameraya yansıdı VİDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Yaralanan Y.G. tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

    Olay yerinden kaçan F.B. ve abisi F.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Zonguldak’ta kavga anları kameraya yansıdı #1

    Zonguldak’ta kavga anları kameraya yansıdı #2

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