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Zonguldak’ta kavga anları kameraya yansıdı

Zonguldak’ta kavga anları kameraya yansıdı

Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada 2 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.