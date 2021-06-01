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    Zonguldak'ta kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakarak kaçtı

    Otomobile çarparak 1 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 07:20
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    Zonguldak'ta kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakarak kaçtı

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi'nde Nisa Nur Düz (22) yönetimindeki 34 FJ 9612 plakalı otomobil, karşı yönden gelen iddiaya göre H.T. yönetimindeki 37 AAK 727 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada, yaralanan sürücü Nisa Nur Düz, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    TESLİM OLDU, ALKOLLÜ ÇIKTI

    Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü H.T. ise aracını bırakarak kaçtı.

    Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. H.T. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

    Yapılan alkol testinde H.T.'nin 1.69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Zonguldak ta kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakarak kaçtı #1

    Zonguldak ta kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakarak kaçtı #2

    Zonguldak ta kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakarak kaçtı #3

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