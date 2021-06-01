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Zonguldak'ta kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakarak kaçtı

Zonguldak'ta kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakarak kaçtı

Otomobile çarparak 1 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.