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Zonguldak'ta kaza yapan araç demirlere asılı kaldı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün aracı, çarptığı yurdun demirlerinde asılı kaldı.
- İHA
- 26.06.2020 - 16:38
Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde, seyir halinde ilerleyen Ü.K. isimli kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir yurt binasının demir parmaklıklarına çarptı.
ARAÇ PARMAKLIKLARDA ASILI KALDI
Çarpmanın etkisiyle Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurdun demir parmaklıklarına asılı kalan araçta şans eseri yaralanan olmadı.
Demir parmaklıklara asılı kalan otomobil, çekici yardımı ile çıkarıldı.
Zonguldak'ta kaza yapan araç demirlere asılı kaldı - VİDEO