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    Zonguldak'ta kaza yapan araç demirlere asılı kaldı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün aracı, çarptığı yurdun demirlerinde asılı kaldı.
    • İHA
    • 26.06.2020 - 16:38
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    Zonguldak'ta kaza yapan araç demirlere asılı kaldı #1

    Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde, seyir halinde ilerleyen Ü.K. isimli kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir yurt binasının demir parmaklıklarına çarptı.

    ARAÇ PARMAKLIKLARDA ASILI KALDI

    Çarpmanın etkisiyle Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurdun demir parmaklıklarına asılı kalan araçta şans eseri yaralanan olmadı.

    Demir parmaklıklara asılı kalan otomobil, çekici yardımı ile çıkarıldı.

    Zonguldak'ta kaza yapan araç demirlere asılı kaldı - VİDEO

    Zonguldak'ta kaza yapan araç demirlere asılı kaldı #2

    Zonguldak'ta kaza yapan araç demirlere asılı kaldı #3

    Zonguldak'ta kaza yapan araç demirlere asılı kaldı #4

    Zonguldak'ta kaza yapan araç demirlere asılı kaldı #5

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