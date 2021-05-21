Zonguldak'ta kaza yapan genç: Sevdiğim kız beni bu hale getirdi

Zonguldak'ta kaza yapan genç: Sevdiğim kız beni bu hale getirdi

Kazada yaralanan 15 yaşındaki Taner Ç., sevdiği kızın fotoğrafını öperek ambulansa bindirilirken, "Sevdiğim kız çıkma teklifimi kabul etmediği için bu hale geldim" diyerek dert yandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Taner Ç., kullandığımotosiklet ile aynı yönde giden Adem K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada motosikletten yola düşen Taner Ç., yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi.

HEM SUÇLADI, HEM FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

Taner Ç., bu sırada yanına yaklaşarak, iyi olup olmadığını soranlara, "Sevdiğim kız çıkma teklifimi kabul etmediği için bu hale geldim" dedi.

Sağlık görevlilerince sedyeye alınan Taner Ç., ambulansa bindirilirken de sevdiği kızın fotoğrafını çıkarıp, öptü. Taner Ç., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü Adem Kocatürk de "Evimin önündeki park yerine giriyordum. Birden geldi, vurdu. Nasıl olduğunu anlayamadım" diye konuştu.



































