Zonguldak'ta kaza yapan kovan yüklü araca müdahale edilemedi

İHA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Mollabey köyü mevkiinde, sürücüsü öğrenilmeyen minibüs kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken 10 kovan yola saçıldı.
Tüm arılar kaza alanına yayıldı
Parçalanan kovanlarda bulunan arılar dışarı çıktı. Arıların serbest kalması nedeniyle kimse kaza yerine yaklaşamadı.
Arı kovanları başka araca taşındı
Kaza yerine arıcıların kullandığı özel kıyafetlerden giyen kovan sahibi, arı kovanlarını ve petekleri toplayarak başka araca götürdü. Arıların toplanmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış