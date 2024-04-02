Zonguldak'ta kaza yapan kovan yüklü araca müdahale edilemedi Alaplı'da kaza yapan minibüsün yanına kimse yaklaşamadı. Minibüsün içinde yüklü olan kovanların yola saçılmasıyla binlerce arı kovanından çıktı.

İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Mollabey köyü mevkiinde, sürücüsü öğrenilmeyen minibüs kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken 10 kovan yola saçıldı.

Tüm arılar kaza alanına yayıldı

Parçalanan kovanlarda bulunan arılar dışarı çıktı. Arıların serbest kalması nedeniyle kimse kaza yerine yaklaşamadı.

Arı kovanları başka araca taşındı

Kaza yerine arıcıların kullandığı özel kıyafetlerden giyen kovan sahibi, arı kovanlarını ve petekleri toplayarak başka araca götürdü. Arıların toplanmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)