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- Zonguldak'ta kaza yapan sürücü, arkadaşından yardım istedi
Zonguldak'ta kaza yapan sürücü, arkadaşından yardım istedi
20 metre yükseklikten ormanlık alana uçan otomobilin genç sürücüsü, arkadaşını telefonla arayıp yardım istemesinin ardından kurtarıldı.
- DHA
- 23.06.2021 - 18:24
Öğle saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Askeritepe mevkisinde trafik kazası meydana geldi.
Mehmet Ali Aksu yönetimindeki 67 AAY 236 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Beton bariyeri aşıp, yaklaşık 20 metre yükseklikten takla atarak ormanlık alana uçan otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Mehmet Ali Aksu yaralandı.
ARKADAŞINI ARADI
Aksu, cep telefonuyla arkadaşı Veli Yıldırım'ı arayıp yardım istedi. Kaza yerine gelen Yıldırım’ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Aksu, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.