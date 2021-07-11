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    Zonguldak'ta kaza yapan sürücü, müzik açıp dinledi

    Takla atan otomobilin sürücüsü Abdullah Y.'nin (26), 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekipleri beklenirken “Keşke ölseydim” diyerek cep telefonundan şarkı dinledi.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 13:44
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    Zonguldak'ta kaza yapan sürücü, müzik açıp dinledi

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Abdullah Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu takla attı.

    Kazayı gören vatandaşların yardımına koştuğu Abdullah Y. için sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada otomobilini çalıştırmak isteyen Abdullah Y.'ye, vatandaşlar engel oldu.

    YARALI HALDE MÜZİK AÇTI

    Ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Abdullah Y., "Keşke ölseydim" diyerek cep telefonundan açtığı şarkıyı dinledi.

    ALKOLLÜ ÇIKTI

    Sağlık ekiplerinin müdahale etmek istediği sürücü, sedyeye yatmayınca yürüyerek ambulansa götürüldü. Trafik ekiplerinin yaptığı testte Abdullah Y.'nin 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Abdullah Y., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak'ta kaza yapan sürücü, müzik açıp dinledi ViDEO

    Zonguldak ta kaza yapan sürücü, müzik açıp dinledi #1

    Zonguldak ta kaza yapan sürücü, müzik açıp dinledi #2

    Zonguldak ta kaza yapan sürücü, müzik açıp dinledi #3

    Zonguldak ta kaza yapan sürücü, müzik açıp dinledi #4

    Zonguldak ta kaza yapan sürücü, müzik açıp dinledi #5

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