Zonguldak'ta kesik baş cinayetindeki şüpheliler adliyede

71 yaşındaki Mustafa Keleş’in öldürülmesinin ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 kişinin sorgusu sürüyor.

Geçtiğimiz yıl 21 Kasım'da Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde 70 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş’in cansız bedeni, ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu.

Zonguldak'ta başı kesilmiş ve toprağa gömülü halde bulunan Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalama çalışmaları devam ederken, olayın faili ya da faillerini tespit etmek için çalışmaları derinleştiren ekipler, köyden bazı kişilerin ifadesine başvurdu.

Katil zanlısı aranıyor

Mustafa Keleş'in yakın akrabalarının da yer aldığı kişilerin DNA örnekleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek kriminal incelemeye alındı.

11 kişiden 5'i serbest bırakıldı

iHA'nın haberine göre; olayla ilgili olarak önceki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden adliyeye sevk edilen S.A., S.A., S.T. ve R.T. ile köy dışından olduğu öğrenilen D.A. serbest bırakıldı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan diğer altı şüpheli ise bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

6 kişinin sorgusu sürüyor

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi.

Mustafa Keleş'in ormanda cesedini bulduğu iddia edilen çoban İlyas A.'nın yanı sıra Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim K., yengesi Fatma K., yeğeni Ender T., komşuları Cihan T. ve Serkan T.'nin Çaycuma Adliyesi'ndeki sorgusu sürüyor.

Öldürülen Mustafa Keleş'in, köy sakinlerinden C.T. ve kardeşi İ.K. arasında ev satın alma ve arazi anlaşmazlığı konusunda geçmişte tartışmalar yaşadığı iddiaları da yer almıştı.