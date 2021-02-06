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    Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kaldı

    Üstüne devrilen ağacın altında kalarak hafif şekilde yaralanan M.A’yı AFAD ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 17:09
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    Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kaldı

    Zonguldak’ta bahçe işleriyle uğraşan M.A,  kökünden kestiği ağacın üstüne devrilmesi sonucu yaralandı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    AFAD KURTARDI

    Olay yerine gelen AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucunda M.A’yı kurtardı.

    112 sağlık ekipleri yaralı olarak kurtarılan M.A’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan M.A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Zonguldak ta kestiği ağacın altında kaldı #1

    Zonguldak ta kestiği ağacın altında kaldı #2

    Zonguldak ta kestiği ağacın altında kaldı #3

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