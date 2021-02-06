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- Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kaldı
Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kaldı
Üstüne devrilen ağacın altında kalarak hafif şekilde yaralanan M.A’yı AFAD ekipleri kurtardı.
- İHA
- 06.02.2021 - 17:09
Zonguldak’ta bahçe işleriyle uğraşan M.A, kökünden kestiği ağacın üstüne devrilmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD KURTARDI
Olay yerine gelen AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucunda M.A’yı kurtardı.
112 sağlık ekipleri yaralı olarak kurtarılan M.A’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan M.A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.