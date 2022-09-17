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    Zonguldak'ta kimliği çalınan adamın 23 yıldır bitmeyen çilesi

    Nüfus bilgileri kullanılarak düzenlenen sahte kimlikle üzerine kredi çekilen, şirket kurulan ve çok sayıda telefon hattı alınan 61 yaşındaki Eyüp Karahan'ın maaşına borçları nedeniyle haciz konuldu.
    • 17.09.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 13:06
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    Zonguldak'ta kimliği çalınan adamın 23 yıldır bitmeyen çilesi

    Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ailesiyle beraber emekli hayatını sürdüren Eyüp Karahan (61), iddiaya göre 23 yıl önce İstanbul'a seyahat ederken uyuduğu sırada cüzdanını çaldırdı.

    Kimliğini kaybolduğunu fark eden Karahan daha sonrasında yenileme işlemlerini gerçekleştirdi.

    Kendi adına kredi çekildiğini öğrendi

    Bir müddet sonra yeni bir işe giren Karahan, maaş almak için hesap açtırmaya gittiği bankanın yetkilileri kendi adına hesap bulunduğunu bildirdi. Ne olduğunu şaşıran Karahan, kendi adına bankadan kredi çekildiğini öğrendi.

    O gün Alaplı’ya dönerek hızlı bir şekilde adli mercilere giderek işlemleri başlatan Eyüp Karahan, bankalara ve resmi kuruluşlara konuyla ilgili dilekçeler vererek önlem almaya çalıştı.

    Zonguldak'ta kimliği çalınan adamın 23 yıldır bitmeyen çilesi VİDEO

    "Bir bakıyorum 5 ay sonra üzerimde yine borç görünüyor"

    O gündür Bankalardan kendisine borç olup olmadığına dair tebligat gelmediğini belirten Eyüp Karahan, 23 yıl geçmesine rağmen bazı avukatlar ve firmalar tarafından borcu olduğuna yönelik arandığını söyledi.

    İHA'nın aktardığına göre son dönemlerde evine gelen borç ve icralar nedeniyle huzurum kalmadığını ifade eden Karahan, "Bu borçlar için avukata dilekçeler yazdırdım. Silindiğine dair bilgi verdiler. Bir bakıyorum 5 ay sonra üzerimde yine borç görünüyor. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum" diye konuştu.

    Zonguldak ta kimliği çalınan adamın 23 yıldır bitmeyen çilesi #1

    Zonguldak ta kimliği çalınan adamın 23 yıldır bitmeyen çilesi #2

    Zonguldak ta kimliği çalınan adamın 23 yıldır bitmeyen çilesi #3

    Zonguldak ta kimliği çalınan adamın 23 yıldır bitmeyen çilesi #4


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