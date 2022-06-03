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    Zonguldak'ta, komşu kızına cinsel istismar davasında kiracıya 15 yıl hapis cezası verildi

    Zeka geriliği olan M.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Ahmet Sarı, 15 yıl hapis cezası aldı.
    • 03.06.2022 - 10:34
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    Zonguldak'ta, komşu kızına cinsel istismar davasında kiracıya 15 yıl hapis cezası verildi

    Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde iddiaya göre, geçen yıl mart ayında, ev sahibi S.Y.’nin (83) dışarı çıkmasının ardından gelen kiracı Ahmet Sarı (50), evde bulunan ve zeka geriliği olan M.Y.’ye kapıyı açtırarak cinsel istismarda bulundu.

    Anne S.Y., eve geldiğinde kızını ağlarken buldu. Kızından durumu öğrenen anne S.Y. şikayetçi oldu.

    DHA’nın haberine göre; S.Y. ifadesinde, “Ben ilaç almaya gitmiştim, eve geldiğimde kızım ağlıyordu. Ben, ‘Ahmet sana ne yaptı?’ diye sordum o da bana ‘yapacağını yaptı’ dedi. Benim kızım yalan konuşmaz.” dedi.

    “Kendilerini annem, kardeşim gibi severim”

    Gözaltına alınan Ahmet Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ahmet Sarı, ifadesinde şu sözleri kullandı:

    “15 seneden beri M.Y.’nin annesine ait evde kiracıyım. Bahçe işlerini ben yapıyorum. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Marketi kendileri yapıyor ama ben taşıyorum. Evim yaşanmaz durumda rutubetlidir. Ben kendilerini annem, kardeşim gibi severim. O yüzden evden çıkmayı düşünmedim ama eşyalarım rutubetten çürüyünce çıkmak istedim.

    Zonguldak ta, komşu kızına cinsel istismar davasında kiracıya 15 yıl hapis cezası verildi #1

    “Evden çıkacağım diye bu şekilde davranıyor olabilirler"

    Anne- kız sürekli beraber hareket ediyor. Ben olmadığımda anne dışarı çıkacaksa kapıyı kızının üstüne kilitliyor. Arada beni yemeğe çağırırlar, ben de onlara balık yaparım. İyi bir ilişkimiz vardı. Benim hakkımda neden böyle bir iddiada bulundular anlam veremiyorum. Evden çıkacağım diye bu şekilde davranıyor olabilirler.”

    Ahmet Sarı yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    “Bu iftira yüzünden yaşadığım stresten saçlarım beyazladı”

    Ahmet Sarı hakkında Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Sarı ile taraf avukatları hazır bulundu.

    Mütalaasını açıklayan savcı, Sarı’nın cinsel saldırı suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını, hükümle beraber tutuklanmasını talep etti. Suçlamayı reddeden Sarı, "Bana evden ayrılacağım diye iftira attılar. Saçlarım simsiyahtı, bu iftira yüzünden yaşadığım stresten saçlarım beyazladı. Şu an mağdur olan benim, eve giremiyorum, eşyalarım çürüdü. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

    Zonguldak ta, komşu kızına cinsel istismar davasında kiracıya 15 yıl hapis cezası verildi #2

    İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası verildi

    Mahkeme heyeti, Sarı’ya cinsel saldırı suçundan dolayı 12 yıl, mağdurun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olması nedeniyle cezayı artırarak 18 yıl, iyi hal indirimi uygulayarak da 15 yıl hapis cezasına, hükümle birlikte tutuklamasına karar verildi.

    Kelepçelenerek adliyeden polis eşliğinde çıkarılan Sarı, cezaevine gönderildi. İftira atıldığını ve yeterli delil olmadan hüküm verildiğini belirten Sarı’nın avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi.


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