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    Zonguldak'ta komşular arasında baltalı kavga

    Çanak anten kablosu yüzünden tartışan iki komşu çift arasında gerginlik arttı. Baltalı saldırı ile sonlanan kavgada 4 kişi tedavi altına alındı.
    • 07.10.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 15:46
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    Zonguldak'ta komşular arasında baltalı kavga

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Kavaklı Mahallesi'sinde yaşayan Sezai ve Kevser Ç. çifti, öğlen saatlerinde evlerinin dış cephesine takılı olan çanak antenin kablosunun yan dairesinde oturan komşuları tarafından söküldüğünü gördü.

    Yan binalarında oturan komşuları; Semih Ö. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Nurseven S. ile çanak anten kablosu yüzünden tartışmaya başladı.

    Zonguldak ta komşular arasında baltalı kavga #1

    Anten kablosu tartışması baltalı kavgaya dönüştü

    Tartışmada gerginlik artınca, Semih Ö. ile dini nikahlı eşi, eline aldıkları baltalarla komşuları Sezai ve Kevser Ç. çiftine saldırdı.

    Sezai ve Kevser Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Semih Ö. ve Nurseven S. ise yaşanan kavga sırasında aldığı fiziksel darbelerden yaralandı.

    Zonguldak ta komşular arasında baltalı kavga #2

    'Takında göreyim, Siz takın ben sökeceğim' dedi ve baltayla saldırdı

    Yaşanan kavga ve saldırı sonucu yaralanan Kevser Ç., "Dün akşam anten kablolarını sökmüş. Sabah eşim kabloyu takmaya çıktı. Bu sefer ‘Takın da göreyim’ diyerek kavga çıkardı. ‘Siz takın ben sökeceğim. Antenleri de sökeceğim’ diye bağırdı. Baltayla saldırdı. Eşime balta ile vurdu." dedi.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden komşulara direkt müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yararlanan çiftlere olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

    DHA'dan edinilen bilgilere göre, Sezai Ç.’nin durumunun ağır olduğu ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın hala devam ettiği öğrenildi.

    Zonguldak ta komşular arasında baltalı kavga #3

    Zonguldak ta komşular arasında baltalı kavga #4


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