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- Zonguldak'ta komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi
Zonguldak'ta komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi
Komşusuyla tartışmasının ardından cinnet geçiren kadın, komşusunun aracını benzin dökerek yakmaya çalıştı. Daha sonra kendi boğazına bıçak dayayan kadın, psikolog tarafından ikna edildi.
- DHA
- 19.11.2020 - 14:51
- Güncelleme : 19.11.2020 - 15:00
Sabah saatlerinde Zonguldak'ta bulunan Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 36 yaşındaki S.K., oturduğu apartmanda gece yarısı komşusuyla tartıştı.
Ardından polis merkezine giderek ifade veren S.K., sabah saatlerinde cinnet geçirdi.
KENDİ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
Başka bir komşusuna ait park halindeki aracın üzerine benzin döken S.K., son anda önlendi. Ardından bina altındaki iş yerine giren S.K., boğazına bıçak dayadı.
Zonguldak'ta komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi VİDEO
TEDAVİYE ALINDI
İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, S.K.'yı sakinleştirmeye çalıştı. S.K., psikolog desteğiyle 1 saat süren çabanın ardından ikna edildi. S.K., ambulansa Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.