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    Zonguldak'ta komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi

    Komşusuyla tartışmasının ardından cinnet geçiren kadın, komşusunun aracını benzin dökerek yakmaya çalıştı. Daha sonra kendi boğazına bıçak dayayan kadın, psikolog tarafından ikna edildi.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 14:51
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 15:00
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    Zonguldak'ta komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi

    Sabah saatlerinde Zonguldak'ta bulunan Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 36 yaşındaki S.K., oturduğu apartmanda gece yarısı komşusuyla tartıştı.

    Ardından polis merkezine giderek ifade veren S.K., sabah saatlerinde cinnet geçirdi.

    KENDİ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

    Başka bir komşusuna ait park halindeki aracın üzerine benzin döken S.K., son anda önlendi. Ardından bina altındaki iş yerine giren S.K., boğazına bıçak dayadı.

    Zonguldak'ta komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi VİDEO

    TEDAVİYE ALINDI

    İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, S.K.'yı sakinleştirmeye çalıştı. S.K., psikolog desteğiyle 1 saat süren çabanın ardından ikna edildi. S.K., ambulansa Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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