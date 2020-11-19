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Zonguldak'ta komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi

Zonguldak'ta komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi

Komşusuyla tartışmasının ardından cinnet geçiren kadın, komşusunun aracını benzin dökerek yakmaya çalıştı. Daha sonra kendi boğazına bıçak dayayan kadın, psikolog tarafından ikna edildi.