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- Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 1 ölü
Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 1 ölü
Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobilin su kanalına devrildiği kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.
- 18.12.2022 - 02:46
Zonguldak-Ankara karayolu Beycuma yol ayrımı mevkiinde, Recai Kalaycı (58) idaresindeki 67 EK 527 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Otomobil önce yol kenarındaki duvara çarptı ardından da su kanalına devrildi.
Olay yerinde can verdi
İHA'nın aktardığına göre; kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.