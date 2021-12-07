Zonguldak’ta, köpeği ezen 2 araç yoluna devam etti

Çaycuma ilçesinde iki araç sürücüsü, Olcay Kaya’nın baktığı Pamuk isimli köpeğe çarpıp olay yerinden kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Karamusa Mahallesi’nde yaşayan Olcay Kaya’nın köpeği, yoldan karşıya geçmeye çalışırken önce bir otomobil çarptı.

Köpeğe çarptığını fark eden sürücü, yavaşlayarak bir süre köpeği dikiz aynasından izledi.

Sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Arkadan gelen başka bir sürücü ise yaralı köpeğin üzerinden geçerek durmadan hızla uzaklaştı. Köpek, olay yerinde hayatını kaybetti.

“PAMUK’A 8 AY BAKABİLDİM”

Pamuk isimli köpeğin sahibi Olcay Kaya, olay anlarını saniye saniye kameradan izledi.

Köpeğine yardım edilse kurtarılabileceğini ifade eden Kaya, "Ufak yavruyken aldığım köpeğim Pamuk’a 8 ay bakabildim. Gece evden aradılar. Köpeğime araçların çarptığı söylendi. Hemen eve gelerek kamera kayıtlarını inceledim. Köpeğim Pamuk karşı yola geçmeye çalışırken bir otomobilin altında kaldığını, ardından gelen minibüsün durmayıp üzerinden geçmesiyle köpeğimiz öldü. İlk çarpan sürücü, belediye veterineri Doğuş Özdil’i aramış. Olay sonrası köpeğimi alarak tedavi altına alındığını söylediler. Ama hayatını kaybetti." dedi.

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“EN AZINDAN ARKADAKİ ARAÇ DURSAYDI ŞU AN YAŞIYOR OLACAKTI”

Sürücülerin ne olursa olsun çarpıp kaçmamaları gerektiğini söyleyen Kaya, “Sürücüleri biraz daha duyarlı ve anlayışlı olmaya davet ediyorum. En azından arkadaki araç dursaydı köpeğim şu an yaşıyor olacaktı.” dedi.