Zonguldak’ta, köpek besleyen komşusunun evini yaktı

Mithatpaşa Mahallesi’ndeki 2 katlı evde yangın çıktı. Ev sahibi K.E.’yi köpek beslediği için evi yakmakla tehdit eden K.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Zonguldak’ın merkez ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Yıldız Tepe Sokak'taki 2 katlı evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangına uykuda yakalanan kiracı Ayfer Serpil Alpay ile oğlu, son anda kurtuldu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla, evi tamamen saran yangın söndürüldü.

Oğluyla sokakta kalan Ayfer Serpil Alpay'a, komşuları sahip çıktı.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Aynı mahallede yaşayan K.K. (33), yangını çıkardığı şüphesi ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

K.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, mahalle sakinleri karakola giderek şikayetçi oldu.

“EVİNİZİ YAKACAĞIM DİYE TEHDİT EDİYORDU”

Köpek beslediği nedeniyle dün ev sahibi K.E. (75) ile tartışan K.K.’nin evi ateşe vereceğini söylediği öğrenilirken, ev sahibi K.E. can güvenliklerinin olmadığını ve korkudan geceleri uyuyamadıklarını söyledi.

Uzun zamandır tehdit edildiklerini anlatan K.E., "Bize hakaretler ve küfürler ediyordu. Polis geldi. Ben kriz geçirip hastaneye kaldırıldım. Gece de yangını çıkardı. 'Evinizi yakacağım' diye bizi tehdit ediyordu. Gece de bu olay meydana geldi." dedi.

“HERKESE KÜFREDİP TACİZ EDİYORDU”

Evde kiracı olan Ayfer Serpil Alpay, yangında tüm birikimini kaybettiğini ve çaresiz kaldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dün öğlen başladı bu olay. Komşumuzu tehdit etti. Burada herkese küfredip taciz ediyordu. Gün boyu evleri yakacağını söylüyordu. O ailenin yan tarafımda bulunan baba evini tutuşturdu. Ben de yan dairede kiracıydım. Çocuğum uyuyordu.





“DEVLETİMİZ İLLAKİ BİR YARDIM EDECEKTİR BİZLERE”

Ayak seslerini duydum. Camdan bakınca alevleri gördüm. Oğlum uyuyordu. Ateş alınca koşarak kaçtı. Karanlık olduğu için seçemedim ama oydu. Ben çıkamadım zaten komşularım çıkardı. Kaldım dışarıda. Devletimiz illaki bir yardım edecektir bizlere.”

Zonguldak’ta, köpek besleyen komşusunun evini yaktı VİDEO

