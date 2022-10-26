Sokak köpekleri, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Önce evine giderken ardından arabadan inmek istediği sırada sokak köpekleriyle karşılaşan kadın, "İlla canımız yanınca mı çare bulunacak" dedi.

Başıboş sokak köpekleri, vatandaşların adeta korkulu rüyası oldu.

Birçok insanın ölümüne neden olan sokak köpekleri, her geçen gün başka bir olayla gündeme geliyor.

Bu kez görüntülerin adresi Zonguldak.

Arabada dakikalarca mahsur kaldılar

Çaycuma ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı Tülay Ündeş, kardeşi ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Olaydan bir süre sonra Ündeş Ailesi, evlerinin önünde toplanan sokak köpekleri yüzünden arabada dakikalarca mahsur kaldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başka bir vatandaş ise evinin balkonundan köpeklerin birbirine saldırma anını dakikalarca kayıt altına alarak Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’yı sosyal medyadan etiketleyerek şikayetini iletti.

"Yetkililerin harekete geçmesini istiyorum"

Köpeklerin saldırısına maruz kalarak yaşadığı korku dolu anları anlatan Tülay Ündeş, “Sokağa çıktım, geri dönüşte köşede köpeklerin saldırısına maruz kaldım. Sonrasında servis şoförleri ve kardeşim koşarak beni köpeklerin saldırısından kurtardılar. Bu köpeklerin toplanıp saldırısını çok yaşıyoruz. Burayı mesken haline getirdiler. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz, sokağa rahat çıkamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkilileri çözüm odaklı arıyoruz. Ama çözüm olarak 'Biz onlara iğnelerini yaptık, kısırlaştırdık.Sokak köpeklerini toplayamıyoruz' diye cevap alıyoruz.

Yetkililerin harekete geçmesini istiyorum. Hayatımız kısıtlanmasın. Çocuklarımız rahat dışarı çıkabilsin, öğlen yemeğine eve gelebilsin. Eğer barınak yapılmak isteniyorsa bu konuda yardımcı oluruz. Yeter ki çare bulunsun. Sokakta başıboş şekilde olmaz böyle. İlla canımız yanınca mı çare bulunacak.” dedi.

Zonguldak'ta köpek saldırısına uğrayan kadın: Çare bulunsun VİDEO



"Durum çok tehlikeli hal almaya başladı"

Sosyal medyadan Çaycuma Belediyesi Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'ya hesabından seslenen vatandaş ise şu paylaşımda bulundu:

“Bir hafta önce sokak kapısında baktığım kedilerden bir tanesi 2'nci kata tırmanırken yere düştü ve arka bacağını kırdı. Çaycuma Belediyesi'ni aradım. Allah razı olsun haybulans veterinerle birlikte geldi ve yavruya müdahale ettiler. İyileşene kadar evde bakacağım. Ayrıca belediye yetkililerine teşekkür ederim. Ancak dünkü mahalle görüntülerini de paylaşmadan içim rahat etmeyecek. Hayvanlar artık açlıktan birbirlerini yiyorlar. Kafalarına plastik kova atarak zor ayırabildim. Onların da yaşamaya hakkı var. Fakat durum çok tehlikeli hal almaya başladı." dedi.

"Avrupa’da böyle bir rezillik göremezsiniz"

Tepkisini sürdüren vatandaş, “'Çaycuma’ ya ne bu köpek sürüleri, hep toplu halde çarşıda, caddelerde 100’lerce var. Çöplerin içinde yiyecek bulma çabaları birkaç hayırseverin verdiği yemek hangi birine yeter illaki birilerinin ısırılması veya bir çocuğu saldırmaları mı gerek. Korkmamak elde değil bir de denetimsiz çoğalmaları. 2 köpekten 16 tane yavru var pehlivanda. Bunlara belediye niye bir çözüm bulmaz. Ne yer ne içer o kadar köpek, çok huzur bozucu ve senelerdir devam eden bir durum. Çaycuma modern ve bir Avrupa şehri diye hiç övünmeyin. Avrupa’da böyle bir rezillik göremezsiniz! Çaycuma, daire satışlarında Türkiye genelinin en pahalı merkezi haline gelmiş. 2 milyara daire, maşallah bu müteahhitlere.” diyerek serzenişte bulundu.