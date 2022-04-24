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    Zonguldak'ta köpekler çocukları kovaladı

    Çaycuma ilçesine bağlı Çorak köyünde gece saatlerinde 3 köpeğin, 3 çocuğu önüne katıp kovalaması görüntülendi.
    • 24.04.2022 - 22:38
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    Zonguldak'ta köpekler çocukları kovaladı

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çorak köyünde gece saatlerindeki sokakta olan üç köpek ve üç çocuğun kovalamacası kameralara yansıdı.

    Köpeklerden kurtulmak için dakikalarca koştular

    İHA'nın haberine göre; köpeklerden korkan 3 çocuk birden koşmaya başladı. Arkalarında olan 3 köpek önüne kattığı çocukları, sokakta adeta koşu yarışına döndü. İsmi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk dakikalarca köpekler kurtulmak için koşar adımlarla ilerledi.

    Olay anı bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Zonguldak'ta köpekler çocukları kovaladı - VİDEO


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