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Zonguldak'ta köpekler çocukları kovaladı
Çaycuma ilçesine bağlı Çorak köyünde gece saatlerinde 3 köpeğin, 3 çocuğu önüne katıp kovalaması görüntülendi.
- 24.04.2022 - 22:38
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çorak köyünde gece saatlerindeki sokakta olan üç köpek ve üç çocuğun kovalamacası kameralara yansıdı.
Köpeklerden kurtulmak için dakikalarca koştular
İHA'nın haberine göre; köpeklerden korkan 3 çocuk birden koşmaya başladı. Arkalarında olan 3 köpek önüne kattığı çocukları, sokakta adeta koşu yarışına döndü. İsmi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk dakikalarca köpekler kurtulmak için koşar adımlarla ilerledi.
Olay anı bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.