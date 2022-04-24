Çaycuma ilçesine bağlı Çorak köyünde gece saatlerinde 3 köpeğin, 3 çocuğu önüne katıp kovalaması görüntülendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çorak köyünde gece saatlerindeki sokakta olan üç köpek ve üç çocuğun kovalamacası kameralara yansıdı.

Köpeklerden kurtulmak için dakikalarca koştular

İHA'nın haberine göre; köpeklerden korkan 3 çocuk birden koşmaya başladı. Arkalarında olan 3 köpek önüne kattığı çocukları, sokakta adeta koşu yarışına döndü. İsmi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk dakikalarca köpekler kurtulmak için koşar adımlarla ilerledi.

Olay anı bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Zonguldak'ta köpekler çocukları kovaladı - VİDEO