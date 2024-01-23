Zonguldak'ta korkunç trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı Yaşanan trafik kazasıyla birlikte araçlar yola savrulurken bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazadan sonra karayolu bir süre ulaşıma kapatılırken, araçların çekici ile çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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İHA

Feci kazanın adresi Zonguldak oldu.

Ereğli ilçesinde yaşanan olay kanlı bitti.

Kavşakta çarpıştılar

Hüseyin Adıgüzel idaresindeki otomobil, kavşaktan çıktığı sırada Serkan H. idaresindeki araçla çarpıştı.

Araçlar korkunç çarpışmanın etkisiyle savruldu.

Yaşanan kazada sürücü Hüseyin Adıgüzel, direksiyon başında sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Hüseyin Adıgüzel, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Aynur Adıgüzel ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada diğer aracın sürücüsü Serkan H. ile araçtaki yaralılar Ceyda K. ve Talha T., ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan feci kazadan sonra karayolu bir süre ulaşıma kapatılırken, araçların çekici ile olay yerinden çekilmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)