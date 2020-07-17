Zonguldak'ta kurayla girdiği madenden ölüsü çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte, maden işçisi hayatını kaybetti. Gencin, geçen yıl gerçekleştirilen kura ile işe girdiği öğrenildi.

Göçük, sabah saatlerinde Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi.

Üretim sırasında meydana gelen göçükte yaralanan 25 yaşındaki Yunus Oku, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

KURTARILAMADI

Ocak önünde sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Oku, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oku, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KURAYLA GİRDİĞİ MADENDE ÖLDÜ

Yunus Oku'nun televizyon dizisi Çukur'da figüranlık yaptığı öğrenildi. Oku'nun maden işçisi olabilmek için geçen yıl TTK'da yapılan bin 500 işçi alımı için kurasına katıldığı öğrenildi. Kuradan ismi çıkan Yunus Oku, ardından Armutçuk Müessesi'nde iş başı yaptı. 1 yıllık maden işçisi olan Oku'nun ölümü ilçede büyük üzüntü yaşattı.

Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.