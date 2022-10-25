Zonguldak'ta lokanta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla katledildi

Çaycuma ilçesinde arkadaşlarıyla yemek yerken, yan masadaki iki kişi ile tartışma yaşayan Uğur Kararmış, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki lokantada dehşet dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, Uğur Kararmış ve arkadaşı A.S. (38), lokantada yan masada oturan Serkan K. ile arkadaşı E.Ç. (31) arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Serkan K., eline geçirdiği bıçakla Uğur Kararmış'a saldırdı. Kararmış yaralandı, Serkan K. ve arkadaşı E.Ç. kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kararmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil gözaltında

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Serkan K. ile E.Ç. yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.