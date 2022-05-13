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    Zonguldak'ta maden işçisinin başına taş düştü

    İşçi Murat Kalaycıoğlu, maden ocağının tavanındaki taşın başına düşmesi sebebiyle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
    • 13.05.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 10:28
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    Zonguldak'ta maden işçisinin başına taş düştü

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi maden ocağında çalışan bir işçi kaza geçirdi.

    DHA'nın haberine göre; Murat Kalaycıoğlu'nun başına maden ocağının tavanındaki taş düştü.

    Başından yaralandı

    Mesai arkadaşlarının ocaktan çıkardığı işçi, sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alındı

    Kalaycıoğlu, tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta maden işçisinin başına taş düştü #1

    Zonguldak ta maden işçisinin başına taş düştü #2


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