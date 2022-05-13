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- Zonguldak'ta maden işçisinin başına taş düştü
Zonguldak'ta maden işçisinin başına taş düştü
İşçi Murat Kalaycıoğlu, maden ocağının tavanındaki taşın başına düşmesi sebebiyle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
- 13.05.2022 - 10:25
- Güncelleme : 13.05.2022 - 10:28
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi maden ocağında çalışan bir işçi kaza geçirdi.
DHA'nın haberine göre; Murat Kalaycıoğlu'nun başına maden ocağının tavanındaki taş düştü.
Başından yaralandı
Mesai arkadaşlarının ocaktan çıkardığı işçi, sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alındı
Kalaycıoğlu, tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.