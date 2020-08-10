- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı
İnağzı Mahallesi'nde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
- AA
- 10.08.2020 - 03:35
Zonguldak'ta İnağzı Mahallesi'nde özel bir maden ocağında göçük oluştu.
Göçükte mahsur kalarak yaralanan işçi Nurettin Abacı (47), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan maden işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.