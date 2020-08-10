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    Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı

    İnağzı Mahallesi'nde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
    • AA
    • 10.08.2020 - 03:35
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    Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı

    Zonguldak'ta İnağzı Mahallesi'nde özel bir maden ocağında göçük oluştu.

    Göçükte mahsur kalarak yaralanan işçi Nurettin Abacı (47), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan maden işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Zonguldak ta maden ocağında göçük: 1 yaralı #1

    Zonguldak ta maden ocağında göçük: 1 yaralı #2

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