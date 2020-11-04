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    Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı

    Yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
    • AA
    • 04.11.2020 - 08:54
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    Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Gelik İşletmesi Maden Ocağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

    -260 ila -360 kod arasında meydana gelen göçüğü fark eden maden işçileri kendilerini ocak içerisindeki boşluğa atarak kurtarırken, işçilerden Samet Uslucuk ve Ali Köroğlu yaralandı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Zonguldak ta maden ocağında göçük: 2 yaralı #1

    Zonguldak ta maden ocağında göçük: 2 yaralı #2

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