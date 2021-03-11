Zonguldak'ta mağaza sahibi kabindeki kadını görüntüledi

Kabinde kıyafet deneyen kadını cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen mağaza sahibi E.Ç., tutuklandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan bir giyim mağazasına gelen A.B., beğendiği kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi.

A.B. üzerini değiştirdiği sırada, kabin yakınında bir kişinin kendisini görüntülemeye çalıştığını fark etti.

MAĞAZA SAHİBİ KABİNDEKİ KADINI GÖRÜNTÜLEDİ

Kabinden çıkan A.B., cep telefonuyla kendisini görüntüleyen kişinin mağaza sahibi E.Ç. olduğunu gördü. E.Ç.'nin cep telefonunu alan A.B., polise ihbarda bulundu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.Ç.'nin cep telefonu incelemeye alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., tutuklandı.