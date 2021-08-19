Zonguldak’ta, mehdiliğini ilan edip kabul etmeyeni öldürdü

Kendisini mehdi ilan eden Erdoğan Kösepınar, mehdiliğini kabul etmediği ve şeytan olduğu iddiası ile Murat Cura’yı 9 el ateş ederek öldürdü.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde 14 Ekim 2020 yılında, Almanya’da yaşayan Murat Cura (67), tatil için geldiği köyünde Erdoğan Kösepınar (55) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Cura’nın vücuduna isabet eden 9 kurşun, hayatına son verdi.

Olay yerinden kaçan Kösepınar, yol üzerinde kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan Kösepınar hakkında Cumhuriyet Savcısı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı.

İddianame, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura'yı şeytan olarak görerek öldürme planı yaptığı ifade edildi.

GELEN SES MEHDİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Kösepınar'ın iddianamede ve dosyada yer alan ifadesinde, Murat Cura'yı Almanya'dan 27 yıldır tanıdığı, aynı tekkenin üyesi olduklarını ve şeyhlerinin ölmesinin ardından manadan gelen seslerin kendisine hadisi şeriflerde geçen mehdi olduğunu bildirdiğini anlattı.

“RUHUMA SÜREKLİ ACILAR, ISTIRAPLAR GÖNDERİYORDU”

Kösepınar, şu ifadeleri kullandı:

"Tarikatta bulunan kişiler bana tabi olduklarını söylediler. Ancak Murat Cura mehdiliğimi kabul etmedi. Diğer üyeleri yanına çekerek beni tarikatın dışına itti.

Aynı zamanda şeytani yönü sebebiyle sürekli zahmet çektirerek beni öldürmeye çalışır şekilde ruhuma sürekli acılar, ıstıraplar gönderiyordu.

Tarikatın diğer üyeleri de Allah'ı inkar ederek Cura ve şeytanlarına tabi oldular. Ben de onu öldürmek zorunda kaldım.

“RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM”

Olay günü evine gittim. Zile bastım ancak kimse çıkmadı. Evde olduğunu anladım. Çıkması için beklemeye başladım. Murat Cura şeytan olduğu için benimle dövüşmek zorundaydı. Ben de dövüşün bitmesi için onu öldürmek zorundaydım.

Kendisinin aşağı inmesiyle hiç düşünmeden cebimdeki silahı çıkararak öldürme kastıyla ateş ettim. Vurduktan sonra dünden bugüne içimde bir huzur var. Rahatlamış hissediyorum."

CEZA SORUMLULUĞU TAM

Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kösepınar için hazırlanan raporda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.

Kösepınar'ın ilerleyen zamanlarda hakim karşısına çıkması bekleniyor.