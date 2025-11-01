Zonguldak’ta mezarlıktan gelen seslerin sırrı çözüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Gece saatlerinde evinin yakınındaki mezarlıktan gelen sesleri duyan Osman Acar, dışarı çıktığında karşısında iki ayı yavrusunu buldu.

MEZARLIKTAN GELEN SES, MERAK UYANDIRDI

Evinde oturduğu sırada mezarlıktan garip sesler geldiğini duyan Acar, sesin yönüne doğru baktığında hareket eden iki küçük siluet fark etti. Daha yakından incelediğinde bunların şehre inen ayı yavruları olduğunu gördü.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Ayı yavruları mezarlığın içinde bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Şaşkınlık yaşayan Osman Acar, bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Olayın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde mezarlık çevresine yaklaşmamaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, yavru ayıların ormanlık alana geri dönmeleri için çevrede inceleme başlattı.