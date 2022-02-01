Zonguldak’ta park halindeki minibüste 'çakar' diye adlandırılan ışık donanımı bulunduran araç sahibine ceza kesildi. Sürücü, minibüsün bir milletvekiline ait olduğunu ileri sürdü.

Zonguldak Ereğli ilçesinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki minibüste çakar olduğunu fark eden izinli polis memuru meslektaşlarına bilgi verdi.

Zonguldak'ta minibüsüne çakar takan şahıs: Araç milletvekiline ait - Video



"ARAÇ MİLLETVEKİLİNİN" DEDİ

Kısa sürede minibüsün yanına gelen ekipler araç sahibine ulaştı. Aracının başına gelmesi istenen sürücü, minibüsün milletvekiline ait olduğunu ve onun da şehir dışında olduğunu iddia etti.





CEZADAN KURTULAMADI

Polis ekiplerinin aracın milletvekiline ait olduğuna dair istediği belgeyi ibraz edemeyen araç sahibi ve sürücüsüne toplamda 3 bin 823 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri minibüsteki çakarları da söktü.



