Euro
10.3344
-0.33%
Dolar
8.4307
-0.37%
Altın
516.29
-0.09%
Borsa
1.4
0%
Bitcoin
342.399
4.88%
EXEN Coin
38.45
-5.57%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Zonguldak'ta motosiklet ile cip çarpıştı

    Zonguldak'ta motosiklet cipin altına girdi, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta motosiklet ile cip çarpıştı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Erdemir Caddesi üzerinde, seyir halinde olan Bülent D. idaresindeki 06 BZE 118 plakalı cip, Mevlüt G. idaresindeki 67 ABY 198 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Cip sürücüsü Bülent D. ise polis ekiplerine kazanın oluşunu anlattı.

    Zonguldak'ta motosiklet ile cip çarpıştı VİDEO

    Zonguldak ta motosiklet ile cip çarpıştı #1

    YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Kazaya karışan motosiklet çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırılırken, cip sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta motosiklet ile cip çarpıştı #2

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde ilerleyen cipin, sokağa girmek isterken aynı istikamette gelen motosiklet sürücüsünün kayarak cipin altına girdiği görülüyor.

    Zonguldak ta motosiklet ile cip çarpıştı #3

    Zonguldak ta motosiklet ile cip çarpıştı #4

    Zonguldak ta motosiklet ile cip çarpıştı #5

    Zonguldak ta motosiklet ile cip çarpıştı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir