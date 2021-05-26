Zonguldak'ta motosiklet cipin altına girdi, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Erdemir Caddesi üzerinde, seyir halinde olan Bülent D. idaresindeki 06 BZE 118 plakalı cip, Mevlüt G. idaresindeki 67 ABY 198 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Cip sürücüsü Bülent D. ise polis ekiplerine kazanın oluşunu anlattı.

Zonguldak'ta motosiklet ile cip çarpıştı VİDEO





YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazaya karışan motosiklet çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırılırken, cip sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde ilerleyen cipin, sokağa girmek isterken aynı istikamette gelen motosiklet sürücüsünün kayarak cipin altına girdiği görülüyor.



