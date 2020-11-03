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    Zonguldak'ta motosiklet kazası: 2 yaralı

    Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin devrilmesi sonucu 2 genç kız yaralandı.
    • İHA
    • 03.11.2020 - 01:11
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    Zonguldak'ta motosiklet kazası: 2 yaralı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Uzunkum Caddesi'nde meydana gelen olayda, Atatürk Bulvarı istikametinden Uzunkum Caddesine seyir eden A.K (22) idaresindeki 67 ABJ 098 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.

    YARALILARIN DURUMU AĞIR

    Güvenlik personelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Erdemir sağlık ekipleri ile 112 sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü A. K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S. E. K.’ye (18) yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

    Yaralılardan motosiklet sürücüsü A. K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta motosiklet kazası: 2 yaralı #1

    Zonguldak ta motosiklet kazası: 2 yaralı #2

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