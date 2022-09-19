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    Zonguldak'ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

    Seyir halinde ilerleyen motosikletteki sürücüler ve yolcuların, trafikte el ele tutuşup seyahat ettiği anlar görenleri şaşırttı.
    • 19.09.2022 - 12:07
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    Zonguldak'ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntüler "pes" dedirtti.

    İki motosikletteki sürücüler ve yolcuların, trafikte yan yana gelerek el ele tutuşup ilerlemeye devam ettiği anlar, yürekleri ağızlara getirdi.

    DHA'nın haberine göre; ayrıca motosikletin arkasında oturan bir yolcunun, diğer motosikleti ayağıyla zaman zaman ittiği anlar da kaydedildi.

    O anlar kaydedildi

    Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu ise trafikte seyir halinde ilerleyen başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

     

     

    Zonguldak ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada #1

    Zonguldak ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada #2


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