Zonguldak'ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Seyir halinde ilerleyen motosikletteki sürücüler ve yolcuların, trafikte el ele tutuşup seyahat ettiği anlar görenleri şaşırttı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntüler "pes" dedirtti.

İki motosikletteki sürücüler ve yolcuların, trafikte yan yana gelerek el ele tutuşup ilerlemeye devam ettiği anlar, yürekleri ağızlara getirdi.

DHA'nın haberine göre; ayrıca motosikletin arkasında oturan bir yolcunun, diğer motosikleti ayağıyla zaman zaman ittiği anlar da kaydedildi.

O anlar kaydedildi

Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu ise trafikte seyir halinde ilerleyen başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.