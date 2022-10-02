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- Zonguldak'ta evin bahçesine düşen otomobil sürücüsü kurtarılamadı
Zonguldak'ta evin bahçesine düşen otomobil sürücüsü kurtarılamadı
- 02.10.2022 - 13:45
- Güncelleme : 02.10.2022 - 13:51
Zonguldak-Ankara karayolunda 36 yaşındaki Muhammet Çakmakçı kiralık otomobile seyir halindeyken hakimiyetini kaybetti.
Kontrolünü kaybeden Çakmakçı, tünel girişinde bulunan duvara çarptıktan sonra yandaki müstakil evin bahçesine devrildi.
Ekipler olay yerine geldi
Etrafta bulunan vatandaşların ihbarıyla, itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sürücü hayatını kaybetti
Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinde, sürücü Çakmakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçtan çıkarılan evli ve 1 çocuk babası Çakmakçı'nın cenazesi, incelemenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
"Şoförün de yapacak bir şeyi yoktu"
AA'nın haberine göre, müstakil evin sahibi Yaşar Bayraktar, gazetecilere, "Şoför hakimiyetini sağlayamadı, kuma takıldı. Frenden de ayağını çekmedi. Duvara çarptı. Bu evde de ben kalıyorum. Karşı karşıya kaldık. Şoförün de yapacak hiçbir şeyi yoktu." diye konuştu.