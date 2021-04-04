Zonguldak'ta oğlunu öldüren cani baba kayıp ihbarı bile vermedi

Zonguldak'ta 5 aydır kayıp olduğu halde ailesinin kayıp müracaatı bulunmadığı 32 yaşındaki Aydın Zengin’ın cesedi toprağa gömülmüş halde bulundu.

32 yaşındaki Aydın Zengin’den geçen 2020 yılının Aralık ayından bu yana haber alınamadı. Karadere köyü Mudaroğlu Mahallesi’nde yaşayan gençle ilgili ailesinin de herhangi bir kayıp ihbarında bulunmaması ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine jandarma dedektifleri olayla ilgili özel çalışma başlattı.

BABA İTİRAF ETTİ, GÖMDÜĞÜ YERİ SÖYLEDİ

Baba S.Z., oğlunu öldürdüğünü jandarmadaki sorgusunda itiraf etti. Ardından da cesedi köyünün üç kilometre uzağındaki başka bir ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

CESETE AİT PARÇALAR ARANDI

Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmada baba S.Z. ekiplerle birlikte bahse konu ormanlık alana hareket etti. İş makineleri de bölgeye geçerek çalışmalara eşlik etti. Jandarmanın kadavra köpeği Salto da bölgeye getirilerek arama çalışmalarında cesede ait parçalar aradı. Gencin cesedi gömüldüğü yerde bulunarak hastane morguna kaldırıldı.

BABA VE ÜVEY ANNE GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan baba S.Z. ve üvey anne Ü.Z.’nin jandarmadaki sorguları sürüyor. Baba S.Z.’nin aile içi yaşanan bir olayın ardından oğlunu define arama bahanesiyle ormana çağırdığı burada cinayeti işlediği iddia edildi. Babanın oğlunu soran komşularına ise başka bir şehre gittiğini söylediği öğrenildi.









