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- Zonguldak'ta öğrenci apartı karşısında mastürbasyon yapan kişi darbedildi
Zonguldak'ta öğrenci apartı karşısında mastürbasyon yapan kişi darbedildi
Üniversite öğrencilerinin kaldığı apartın karşısına geçerek kendisini tatmin etmeye çalışan 30 yaşındaki şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs, daha sonra gözaltına alındı.
- DHA
- 12.08.2021 - 15:23
- Güncelleme : 12.08.2021 - 16:03
Dün akşam saatlerinde Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu İncivez Mahallesi’nde kız öğrencilerin kaldığı apartın önüne, 30 yaşındaki H.G. isimli şahıs geldi.
Apart önüne gelen H.G., iddiaya göre kendisini tatmin etmeye başladı.
Durumu fark eden çevredekiler, H.G.’ye tepki gösterince tartışma çıktı. Bir anda kalabalık arttı.
POLİS EKİPLER, MAHALLELİNİN ELİNDEN ALDI
Bu sırada polise haber verildi. Mahallelinin tekme tokat vurmaya başladığı H.G., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Zonguldak'ta öğrenci apartı karşısında mastürbasyon yapan kişi gözaltına alındı VİDEO
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan H.G., polis merkezine götürüldü. H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.