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Zonguldak'ta öğrenci apartı karşısında mastürbasyon yapan kişi darbedildi

Zonguldak'ta öğrenci apartı karşısında mastürbasyon yapan kişi darbedildi

Üniversite öğrencilerinin kaldığı apartın karşısına geçerek kendisini tatmin etmeye çalışan 30 yaşındaki şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs, daha sonra gözaltına alındı.