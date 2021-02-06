Zonguldak’ta ölen Ayşe Özgecan Usta'nın erkek arkadaşı serbest kaldı

8'inci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın erkek arkadaşının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.

Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta oturdukları 8’inci kattaki daireden düştü. Hastaneye kaldırılan Usta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı Bartu Can A., gözaltına alındı.

EVLİLİK KONUSUNDA TARTIŞTILAR

Bartu Can A. ifadesinde Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra genç kadının kendisini çatı katındaki terastan attığını söyledi.

Bartu Can A. tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü.

EV HAPSİ VERİLDİ

Adliyeye sevk edilen erkek arkadaş Bartu Can A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bartu Can A.’nın ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.