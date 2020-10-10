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    Zonguldak'ta 'ölüm hak' paylaşımı yapan kişi ölü bulundu

    İki gün önce sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Mesut Dereçiçeği'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı.
    • DHA
    • 10.10.2020 - 15:40
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    Zonguldak'ta 'ölüm hak' paylaşımı yapan kişi ölü bulundu

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şüpheli bir ölüm yaşandı.

    Öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, demir-çelik fabrikasında işçi Mesut Dereçiçeği, boş dükkanda yerde hareketsiz yatarken bulundu.

    GÖĞSÜNDE YARA TESPİT EDİLDİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dereçiçeği'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Dereçiçeği'nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara tespit etti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereçiçeği'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta ölüm hak paylaşımı yapan kişi ölü bulundu #1

    "ÖLÜM HAK" DİYE YAZDI

    35 yaşındaki Mesut Dereçiçeği'nin, 8 Ekim'de sosyal medya hesabından "Ölüm hak" yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

    Dereçiçeği'nin, arkadaşıyla birlikte buluşmak üzere evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

    Zonguldak ta ölüm hak paylaşımı yapan kişi ölü bulundu #2

    Zonguldak ta ölüm hak paylaşımı yapan kişi ölü bulundu #3

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