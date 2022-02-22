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    Zonguldak'ta ölümcül etkisi olan uyuşturucu bulundu

    Narkotik ekipleri, yakaladıkları şüphelinin üzerinde 100 gram ölümcül derecede etkili uyuşturucu ele geçirdi.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 15:21
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    Zonguldak'ta ölümcül etkisi olan uyuşturucu bulundu

    Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

    Narkotimlerce takip edilen E.B. isimli şüpheli; uyuşturucu veya uyarıcı madde sevk ederken il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

    ÖLÜMCÜL UYUŞTURUCU BULUNDU

    Operasyonda ölümcül etkiye sahip yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Devam eden operasyonda hakkında yakalama emri bulunan, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. da Narkotimlerce yakalandı.

    Zonguldak ta ölümcül etkisi olan uyuşturucu bulundu #1

    ZANLILAR CEZAEVİNDE

    Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.B. mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında yakalama kararı olan M.A. isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlemleri yapıldıktan sonra cezaevine sevk edildi.


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