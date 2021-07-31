1 yaşındaki bebek E.A., halasıyla bindiği halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçirdi. Otobüs şoförü hiçbir durakta durmayarak çocuğu ambulansa yetiştirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün, 1 yaşındaki yeğeni E.A. ile özel halk otobüsüne binen kadın, E.A.’nın nefes almadığını fark edince ağlamaya başlayarak otobüs şoförü Hamit Yavuz’un yanına gitti.

Kadın hastaneye gitmek isteyince Yavuz duraklarda durmadan hastaneye gitmek üzere yoluna hızla devam etti.

Otobüste bulunan başka bir yolcu 112 Acil hattını arayarak durumu bildirdi.

EKİPLERE TESLİM ETTİ

Otobüs şoförü Hamit Yavuz, E.A.’yı Kışla Mahallesi Sanayi kavşağında karşılaştığı 112 Acil Sağlık ekibine teslim etti.

Otobüste yaşanan anlar, araç içindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde çocuğun hastalandığı, halasının yardım istediği ve otobüsün duraklarda durmadan hızla yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

Zonguldak’ta otobüste nöbet geçiren bebek ambulansa yetiştirildi VİDEO



TEDAVİ ALTINA ALINDI

E.A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Epilepsi nöbeti geçirdiği belirlenen E.A.’nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

“YOLCU ALMAKSIZIN AMBULANSA YETİŞTİRDİM”

Olay anına ilişkin açıklamalar yapan Yavuz insanlık görevini yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Son duraktan çocuk ile otobüse bindi. Bir müddet sonra ‘Abi çocuğum nefes almıyor. Ne olur beni hastaneye yetiştir.’ diye bağırdı.

Ben de ona dayanarak dörtlüler ve farları yakıp tam gaz giderken yanımdaki diğer yolcu da ambulans ile irtibat haline geçti.

Sürekli olarak ambulansa nerede olduğumuzu bilgilendirdi. Sanayi girişinde ambulansa çocuğu teslim ettim. Yolcu almaksızın çocuğu ambulansa yetiştirdim.”