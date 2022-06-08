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    Zonguldak’ta otobüsün çarptığı genç kadın öldü

    İşçi servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen genç kadın, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 08.06.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 09:50
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    Zonguldak’ta otobüsün çarptığı genç kadın öldü

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinden Bartın istikametine seyir halinde olan R.E. yönetimindeki yolcu otobüsü, işçi servisinden inip, Helvacılar köyü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Kader Baloğlu'na çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Doktorların müdahalesi yetmedi

    İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Baloğlu, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre Kader Baloğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Zonguldak’ta otobüsün çarptığı genç kadın öldü #1


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