Haberler

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.