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    Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 17:11
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 17:22
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    Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar Köyü’nde Taner S. (24) idaresindeki 67 TJ 813 plakalı Toyota marka otomobil, Şakir U. (59) idaresindeki 67 TB 599 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

    Kazada 2 sürücü de yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekibine bildirdi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Motosiklet sürücüsü Şakir U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı #1

    Zonguldak ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı #2

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