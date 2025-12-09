Zonguldak'ta otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı

- Zonguldak'ta, Çaycuma-Zonguldak kara yolunda bir otomobil çakıl kamyonuna arkadan çarptı.
- Kazada otomobil sürücüsü Volkan Ergin yaşamını yitirirken, İlhan Ö. ve Hakan T. ağır yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Çaycuma’dan Zonguldak yönüne ilerleyen Volkan Ergin yönetimindeki 78 YB 446 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden çakıl kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Volkan Ergin olay yerinde yaşamını yitirdi.
2 YOLCU AĞIR YARALANDI
Araçta bulunan İlhan Ö. ve Hakan T. kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, Çaycuma Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Volkan Ergin’in cenazesi morga götürülürken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.