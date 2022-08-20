Zonguldak'ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Zonguldak'ta seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi köprülü kavşak mevkiinde, 34 VS 5385 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda refüje çıktı.

1 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre, kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



