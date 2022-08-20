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    Zonguldak'ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

    Zonguldak'ta seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
    • 20.08.2022 - 08:10
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    Zonguldak'ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

    Zonguldak'ta akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi köprülü kavşak mevkiinde, 34 VS 5385 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda refüje çıktı.

    1 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Zonguldak ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralı #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralı #2


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