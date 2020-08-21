Dolar
7.2999
0.0328%
Euro
8.6677
0.105%
Altın
1951.63
0.2367%
Borsa
1126.8
0.1858%
G. Altın
457.981
0.2254%
Bitcoin
86791.05
-0.7871%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Zonguldak'ta otomobilde silahlı saldırı: 2 ölü

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yol kenarındaki otomobilde bulunan Yavuz Beşikci ve Emine Aslan, yanlarında duran taksiden ateş açılması sonucu hayatlarını kaybetti.
    • DHA
    • 21.08.2020 - 02:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta otomobilde silahlı saldırı: 2 ölü

     

    Alaplı-Akçakoca yolu arasında bulunan Kavukkavla mevkiinde, otomobili ile yol kenarında duran Yavuz Beşikçi'ye, yanında duran taksiden ateş edildi. Olayda, Yavuz Beşikci ve yanında bulunan Emine Aslan hayatını kaybetti.

    OLAYIN ŞAHİDİNE DE ATEŞ EDİLDİ

    Yavuz Beşikci'nin bulunduğu otomobilin arkasında duraklayan araç içindeki kişiye de olaya şahit olduğu gerekçesiyle ateş edildi. Sürücünün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, şüpheliler kaçtı.

    Zonguldak ta otomobilde silahlı saldırı: 2 ölü #1

    OLAY YERİNDE 25 BOŞ KOVAN BULUNDU

    Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede 25 boş kovan buldu. İki kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelilerin kullandığı iddia edilen taksi Ereğli ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Taksi sürücüsü ve içindeki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Zonguldak ta otomobilde silahlı saldırı: 2 ölü #2

    Zonguldak ta otomobilde silahlı saldırı: 2 ölü #3

    Zonguldak ta otomobilde silahlı saldırı: 2 ölü #4

    Görüş Bildir