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Zonguldak'ta otomobilin çarptığı kadın markete girip alışveriş yaptı

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı kadın markete girip alışveriş yaptı

Zonguldak’ta otomobilin çarptığı kadın, kaza sonrası hastaneye gitmek yerine alışveriş yaptı. Bir süre sonra kadının ayağındaki ağrı artınca olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.