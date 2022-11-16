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- Zonguldak'ta otomobilin çarptığı kadın markete girip alışveriş yaptı
Zonguldak'ta otomobilin çarptığı kadın markete girip alışveriş yaptı
Zonguldak’ta otomobilin çarptığı kadın, kaza sonrası hastaneye gitmek yerine alışveriş yaptı. Bir süre sonra kadının ayağındaki ağrı artınca olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
- 16.11.2022 - 16:22
- Güncelleme : 16.11.2022 - 16:31
Zonguldak'ta Terakki Mahallesi'nde 15.00 sıralarında Ayşe H., alışveriş yapmak için markete giderken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Aracın çarpmasına aldırış etmeyen Ayşe H., yerden kalkarak alışveriş yapacağı markete gitti.
Kazayı umursamadı alışveriş yapmak için markete girdi
Alışveriş sırasında ayağında ağrı hisseden kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Marketin içerisinde ilk müdahalesi yapılan Ayşe H., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayağında ağrı hissedince hastaneye kaldırıldı
İHA'nın aktardığına göre polis ekipleri kazaya neden olan sürücü hakkında çalışma başlatırken, Ayşe H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.